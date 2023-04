DeSantis impulsa las medidas migratorias más estrictas de todo el país

Tallahassee, FL.- La Legislatura de Florida liderada por Ron DeSantis, gobernador de Florida, impulsa un estricto paquete de medidas migratorias que es considerado el más agresivo que tenga cualquier estado en más de 10 años.

Se prevé que los proyectos de ley sean aprobados en pocas semanas, ya que los republicanos cuentan con la mayoría absoluta en ambas cámaras. Por lo que está casi garantizada la aprobación de este paquete migratorio.

De acuerdo con el mismo DeSantis esta iniciativa es respuesta a la «agenda de fronteras abiertas» del presidente Biden. El gobernador de Florida detalló que Biden ha permitido un flujo «descontrolado» de inmigrantes que cruzan la frontera sur del país.

Florida has fought hard against the surge of illegal immigration across the open southern border, and we will continue to put our residents' safety first. pic.twitter.com/3LQMli9hgP

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 26, 2023