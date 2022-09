¿Cuántos inmigrantes indocumentados han ingresado en la administración Biden?

Los Ángeles, CA.- De acuerdo con The New York Times más de un millón de inmigrantes indocumentados han ingresado a Estados Unidos, desde que el presidente Biden encabezó la administración desde The White House.

El periódico detalló que esta cifra proviene del U.S. Department of Homeland Security (DHS), sumado a documentos judiciales. Además añadió que la administración Biden les permitió quedarse de manera temporal.

Según la fuente oficial los inmigrantes provienen de más de 150 países. Incluso, estos casos llegaron a congestionar el sistema de las cortes de inmigración de los Estados Unidos. Lentitud y atascos presentados desde antes de la administración Biden.

Según cifras del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, se confesó que las cortes de inmigración tenían 1.861.180 casos por tramitar para el pasado julio.

