CBP detiene a exjugador de fútbol intentando cruzar indocumentados a EE. UU.

Tijuana, México.- La CBP detiene al exjugador de fútbol y máximo goleador de todos los tiempos del Club Tijuana Xolo Xoloitzcuintles, Raúl Enríquez Arámbula, por intentar pasar de contrabando a dos inmigrantes indocumentados hacia los EE. UU., que estaban escondidos en su todoterreno Cadillac.

El hecho ocurrió pasadas las 5 am del domingo, en el paso fronterizo de Otay Mesa, por medio de un carril SENTRI. Según una declaración de causa probable, un agente de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), iluminó la parte trasera de su Cadillac viendo una manta oscura que cubría algo.

Inmediatamente, el agente fronterizo pidió al exjugador de fútbol que abriera la puerta posterior de su vehículo, para descubrir a dos mujeres de nacionalidad mexicana, sin autorización para entrar a los EE. UU.

CBP detiene a exjugador de fútbol de los Xolos y es acusado de cruzar a mujeres indocumentadas por la frontera de Otay

Por su parte, el exjugador del fútbol mexicano, de 37 años de edad, había presentado su visa de Estados Unidos, tipo de negocio y turismo B1/B2 en el carril SENTRI. Una vez descubierto, Arámbula alegó no saber nada al respecto de estas mujeres.

Sin embargo, ambas indocumentadas de nacionalidad mexicana, declararon en la declaración de causa probable del agente, que el exjugador de fútbol mexicano, les había hablado al acercarse a la frontera, comentando que estaban a solo cinco minutos de cruzar a los Estados Unidos.

Raúl Enríque Arámbula intentó cruzar indocumentadas a Estados Unidos en su todoterreno Cadillac

Del mismo modo, las dos mujeres indocumentadas declararon a los investigadores que ellas habían hecho arreglos para el contrabando de personas. Acordando pagos entre los 15 mil y 18 mil dólares una vez estuvieran dentro de los Estados Unidos.

Por el momento, el exjugador de fútbol mexicano fue acusado este lunes en el Tribunal Federal de San Diego, por el cargo inherente al contrabando de inmigrantes. Además, se encuentra bajo custodia federal a la espera de una audiencia para determinar si puede quedar en libertad bajo fianza.

