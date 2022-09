Biden revocó la normativa de carga pública para inmigrantes

Nueva York, NY.- La administración Biden revocó la carga pública, oficialmente, la normativa de la era Donald Trump que impedía a los inmigrantes obtener la residencia legal si en algún momento habían sido beneficiados de algunas prestaciones del gobierno.

El Department Homeland Security (DHS), precisó que la nueva normativa para la llamada carga pública, entrará en vigencia para finales del mes de diciembre. Pese a que la administración Biden, no estaba aplicando la versión del año anterior.

Ver más: Defensores de los derechos LGBTQ+ demandan a Florida

En este sentido, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional confirmó en un comunicado que el cambio, «garantiza un trato justo y humano», hacia los inmigrantes.

Además, precisó Mayorkas, “En congruencia con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar acceder a las prestaciones de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos».

NEWS: DHS has published a fair and humane public charge rule. This final rule provides clarity and consistency for noncitizens on how DHS will administer the public charge ground of inadmissibility.

Read more: https://t.co/irUVJK3ql6 pic.twitter.com/7beYIEB0hN

— Homeland Security (@DHSgov) September 8, 2022