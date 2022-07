Caso de colombianos y su lucha por el asilo en EE. UU.

Los Ángeles, CA.- El caso de una familia de colombianos que cruzó la frontera de Estados Unidos, iniciaron los trámites para que se les otorgue asilo y no sean deportados a su país de origen, porque sus vidas correrían riesgo de muerte.

Es el caso de Édgar, su esposa Mónica y su hija Laura, que guardaron su apellido por seguridad, aseguraron que, «Las disidencias del grupo guerrillero de las FARC nos amenazaron con llevarse a mi hija y asesinarnos si no les colaboramos».

De esta manera, la familia llegó el pasado junio, y recurrió al asilo sin saber que la mayoría de las solicitudes de colombianos, es decir el 64% son negadas. Esto, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse entre 2001-2021.

A propósito del nuevo plan de la administración Biden, este caso familiar coincide con la aceleración de los casos en las cortes de inmigración. Así pues, los jueces tienen 300 días de plazo después de la primera audiencia para tomar la decisión definitiva.

ICE Currently Holds 23,156 Immigrants in Detention, Alternatives to Detention Growth Slows

According to the latest data released by Immigration and Customs Enforcement (ICE), the agency held 23,156 immigrants in detention on July 5, 2022.https://t.co/14yuXqpd4Z

— TRAC Reports (@TRACReports) July 11, 2022