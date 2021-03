Comunidad latina rechazó en caravana proyectos antiinmigrantes

Raleigh, NC.- Miembros de la comunidad latina en Carolina del Norte hicieron una caravana para expresar su rechazo a dos proyectos antiinmigrantes que avanzan en el Senado estatal.

La actividad se realizó el martes en la tarde a la afueras de la Asamblea General en Raleigh. Más de 60 vehículos participaron en la caravana.

Eliazar Posada, director interino del Centro Hispano de Carolina del Norte, explicó que con la protesta se alzó la voz en contra de los proyectos SB 101 y HB 62 que “dañan a la comunidad migrante latina”.

El SB 101 dictamina que policías locales deben poner a las órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los detenidos indocumentados.

Mientras, el proyecto HB 62 plantea dejar sin efecto cualquier política u ordenanza aprobadas por gobiernos locales que limiten las leyes federales migratorias.

Eliazar Posada comentó que en la caravana participaron aliados de diferentes organizaciones que desde hace muchos años trabajan en defensa de los derechos de las minorías.

Entre las organizaciones que apoyan la caravana se encuentran Hispanic Federation, Acción Política Latina y Comité de Acción Popular; también Comité Popular Somos Raleigh, Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción y Unión Estadounidense de Libertades Civiles; entre otras.

También el representante Ricky Hurtado y el senador estatal Wiley Nickel apoyaron la protesta en contra de los proyectos antiinmigrantes.

Los legisladores están conversando con sus colegas sobre la importancia de reconocer a la comunidad latina y darle en lugar que merece, dijo Posada. También buscan convencerlos para que voten en contra de estas dos propuestas.

SB 101 doesn’t make us safer. Instead, it terrorizes our communities. Please @NC_Governor: #StopSB101 and #StopHB62 and protect our families! pic.twitter.com/izu2Va5Z4S

— El Colectivo NC (@elcolectivonc) March 16, 2021