Canadá sigue apoyando la inmigración a niveles históricos

Toronto, Canadá.- Canadá extendió su apoyo a la inmigración lo que llevó a los niveles más altos de su historia reciente este hito, que de acuerdo un sondeo realizado por el Gobierno canadiense el 69% de los encuestados están a favor de las cuotas de recepción de inmigrantes.

La encuesta fue realizada por Environics Analytics, y concluyó en parte que el apoyo a la inmigración pasó del 35% en 1977 al 69% en 2022. El mismo estudio se realizó a 2.000 canadienses entre el 6 y el 30 de septiembre.

En este sentido, el 85% de los encuestados opinó que la inmigración genera un impacto positivo en la economía de Canadá. Hace tres décadas este mismo grupo de opinión encerraba al 56%.

Asimismo, Canadá para el año 2023 estableció como meta la llegada de 450.000 inmigrantes, considerándose un 50% más que en 2015. En aquel momento, el primer ministro, Justin Trudeau, enfocó parte de su campaña electoral en abrir las puertas a refugiados de Siria.

