Camioneta volcada con 15 migrantes dejó 4 fallecidos

Texas, HOU.- Una fuente policial declaró que los migrantes guatemaltecos, viajaban en el oeste de Texas, cuando la camionta con 15 migrantes se volcó y dejó al menos 4 fallecidos.

También se dijo que, el conductor está desaparecido, y los pasajeros eran hombres en edades entre 20 y 30 años.

Asimismo, el sheriff del condado Culberson, Óscar Carrillo, explicó que el suceso se generó porque la camioneta viajaba a exceso de velocidad, no como consecuencia de una persecución.

De igual manera declaró que, entre los heridos, fueron trasladados al University Medical Center de El Paso, en Texas, hay cinco personas en estado crítico, informó. La investigación preliminar reveló que una Nissan Pathfinder, que transportaba a 15 migrantes indocumentados, estuvo involucrada en el accidente.

Al mismo tiempo, funcionarios del Department of Public Safety de Texas (DPS) informaron que el accidente ocurrió en la carretera estatal US 54 alrededor de las 5:30 a.m., a unas 24 millas al norte de Van Horn.

