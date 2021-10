Alcaldía de Miami-Dade ayuda gratuitamente a venezolanos para tramitar TPS

Miami, FL.- La Alcaldía de Miami-Dade y la Embajada de Venezuela en Washington, que responde a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por EE. UU., se asociaron para ayudar a los venezolanos residentes en este país a presentar su solicitud para acogerse al Temporary Protected Status (TPS).

La alcaldesa Daniella Levine Cava, el embajador venezolano Carlos Vecchio y su director de asuntos consulares, Brian Fincheltub, participaron, este lunes, por la noche en una transmisión en vivo por internet en la que anunciaron una «alianza estratégica» con ese fin.

Ver más: Administración Biden relaja requisitos para viajes de extranjeros a EE. UU.

Asimismo, los interesados tendrán asistencia virtual gratuita. Donde un abogado les ayudará a realizar el proceso de aplicación al TPS, señala un comunicado difundido este martes.

En agosto pasado, el Gobierno del demócrata Biden extendió hasta el 9 de septiembre de 2022 el plazo para que los venezolanos. También para que sirios y birmanos soliciten el TPS que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos.

Hasta ahora, según informó hoy el embajador venezolano Carlos Vecchio en un comunicado, van cerca de 220.000 venezolanos los que han hecho la solicitud del TPS. Por otra parte, la embajada de Venezuela ha ayudado a cerca de 65000 venezolanos.

As home to one of the largest Venezuelan communities in the country, I’m proud to announce a new partnership between @ONA_Miami and the @EmbajadaVE_USA, to offer information and support to Venezuelans eligible for TPS recently granted by the Biden administration.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) October 25, 2021