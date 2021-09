Administración Biden presenta nueva versión de DACA

Washington, DC.- La administración Biden presentó, este lunes, una versión revisada del programa DACA que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes. Esto como un esfuerzo por superar las querellas en tribunales que amenazan su existencia.

El Department Homeland Security (DHS), indicó en un comunicado que publicará mañana en el diario del Registro Federal, la propuesta de 205 páginas que quedará expuesta a un período de 60 días para recibir comentarios del público.

Por su parte, la normativa, según DHS, pretende “fortalecer y preservar” la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Creada por ese departamento en 2012 durante el gobierno del presidente Barack Obama.

Asimismo, la política de DACA beneficia actualmente a casi 600.000 inmigrantes traídos de forma indocumentada al país cuando eran menores de edad.

