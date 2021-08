Administración Biden examina “carga pública” para inmigrantes

Washington, DC.- El gobierno de Biden pidió, este viernes, comentarios del público acerca de la norma de “carga pública” que su predecesor, Donald Trump. Carga, que activó en 2019 para frenar la residencia legal de extranjeros en EE. UU.

En marzo, la Administración Biden, revocó formalmente la norma bajo la cual se puede negar la obtención de residencia legal permanente (tarjeta verde) a los inmigrantes. Según, criterio de las autoridades, puedan recurrir a prestaciones sociales como subsidios para la vivienda, cupones de alimentos o asistencia médica.

En su momento, la decisión de Trump generó numerosas querellas en los tribunales. Y tras su investidura, Biden dejó en claro que su administración no continuaría la defensa de la norma de “carga pública”.

Administración Biden propone período de comentarios públicos de 60 días, a partir del lunes 23 de agosto

En el anuncio de hoy, el Department Homeland Security (DHS) abrió un período de 60 días a partir del lunes 23 de agosto y que concluirá el 22 de septiembre, para que el público provea información y comentarios en la elaboración de la norma.

DHS is seeking public feedback to help develop future public charge rulemaking. The 60-day public comment period opens Monday, August 23. https://t.co/Qtgi2rcyI0 — Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021

En un comunicado, la agencia dijo, “Los comentarios del público ayudarán a que DHS asegure que la norma propuesta no imponga cargas indebidas a los extranjeros que solicitan admisión o un ajuste de su estatus en Estados Unidos”.

Por otro lado, los grupos que abogan por los inmigrantes han indicado desde 2019 que muchos migrantes evitan recurrir a servicios públicos en detrimento de su salud y alimentación.

Esta decisión seguida por el temor a que cuando soliciten la residencia permanente se les rechace la solicitud.

Finalmente, Ur M. Jaddou, directora del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), expresó, “DHS está dando los pasos esenciales para aplicar una regla justa y racional que no cause temor y confusión en las comunidades inmigrantes”.

