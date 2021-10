DHS quiere restablecer el «Quédate en México» para noviembre

Washington, DC.- La administración Biden, quiere restablecer a mediados de noviembre el programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en EE. UU.

Así lo expresó el Department of Homeland Security (DHS), en una moción presentada en las últimas horas ante un tribunal federal de Texas.

Por su parte, El DHS explicó que, «está preparado» para volver a aplicar los Migrant Protection Protocols (MPP) -también conocidos como «Quédate en México»-, si las autoridades mexicanas aceptan a los solicitantes de asilo que devuelva EE. UU. a su territorio.

DHS issued a memorandum in June 2021 that terminated MPP. However, a Texas district court vacated the termination memo and issued an injunction that requires DHS to work in good faith to re-start MPP. DHS appealed the injunction.

