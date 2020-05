Mecklenburg registra 3.261 residentes positivos a COVID-19

Mecklenburg-Estados Unidos.- Autoridades sanitarias actualizaron las cifras de la pandemia COVID-19 en el condado de Mecklenburg en las últimas horas.

El reporte indica que 3.261 residentes han dado positivo al virus. Mientras que se han registrado 74 fallecimientos relacionados al brote.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) anunció el pasado 19 de mayo que contabilizaban 19,700 personas infectadas por coronavirus.

Las autoridades indicaron que el condado de Mecklenburg, la comunidad latina tiene la mayor cantidad de contagiados.

To date, 3,261 Mecklenburg County residents have tested positive for COVID-19. There have been 74 related deaths. pic.twitter.com/sNhu7e2Xrp

— Mecklenburg County (@MeckCounty) May 25, 2020