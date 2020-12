Llegó la Vacuna COVID-19 a NC.

Carolina del Norte vivió su día histórico al recibir las primeras dosis de vacuna COVID-19 el 14 de diciembre en horas de la mañana. Una doctora fue la primera en ser vacunada. Siguiendo instrucciones, la prioridad son los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos.

Es de resaltar que el gobernador de NC, Roy Cooper calificó como un gran “logro notable para la ciencia y la salud”. Al tiempo que pidió a la población seguir utilizando mascarillas mientras vacunan a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible.

La vacuna, desarrollada por Pfizer conjuntamente por el socio alemán BioNTech, se distribuye en función de la población adulta de cada estado. Atrium Health es uno de los 11 hospitales de Carolina del Norte que recibió el primer lote de la vacuna. El hospital mostró a los trabajadores almacenando las vacunas en las neveras.

Atrium Health también destacó que su directora médica de prevención de infecciones, la Dra. Katie Passaretti, fue la primera persona en Carolina del Norte en ser vacunada. “Me siento perfectamente bien”, dijo. “Solo un momento de esperanza, un momento de potencial para cambiar el rumbo en el que estamos con la pandemia en este momento. No podría estar más emocionada. Me siento perfectamente bien; no he tenido problemas con la vacuna “.

Ahora que las primeras dosis están en Carolina del Norte, irán a 53 hospitales en todo el estado. Quince hospitales en el área de Charlotte, incluido Atrium, recibirán un total de 22,450 dosis. La distribución de la vacuna continuará durante toda la semana. Para Navidad, el estado espera haber entregado dosis a 100 condados.

Carolina del Norte debía recibir alrededor de 86,000 dosis en el primer envío y 53 hospitales las recibirán.

