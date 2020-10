Aumenta el Número de Restos de Migrantes la Frontera entre EE.UU. y México

USA. Como consecuencia del COVID-19 el número de migrantes tratando de cruzar ilegalmente a Estados Unidos se ha reducido, sin embargo, el peligro sigue siendo inminente para aquellos que intentan la arriesgada travesía.

El Dr. Gregory Hess, Director del Servicio Forense del Condado Pima, dirige las tareas de identificación de cientos de restos mortales de hombres, mujeres y niños, muchos pertenecen a migrantes de Centroamérica. “Todavía tenemos entre 800 a 850 que no han sido identificados,” asegura en un video testimonial traducido al Español. “Muchos a los que llamamos no determinados son personas que murieron por insolación, quienes quizá no tuvieron agua disponible.”