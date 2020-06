Líderes de Charlotte rechazan disparos de CMPD contra manifestantes

Carolina del Norte-Estados Unidos.- Los líderes de Charlotte cuestionan las acciones de CMPD durante un incidente capturado por un video del periódico alternativo local durante las protestas en la zona alta de la ciudad.

El audiovisual muestra a funcionarios de CMPD disparando contra manifestantes pacíficos con gases lacrimógenos, explosiones repentinas y bolas de pimienta desde tres lados.

The deployment of chemical agents in Charlotte needs to end tonight.

El concejal de Charlotte City, At-Large, Braxton Winston rechazó lo sucedido, captado por las cámaras de Queen City Nerve.

La concejal de la ciudad de Charlotte, Dimple Ajmera, aseguró que el incidente será investigado.

La alcaldesa del Consejo de la Ciudad de Charlotte, Julie Eiselt, solicitó respuestas ante el hecho. “No está bien”, dijo.

CMPD emitió un comunicado a través de Twitter diciendo que el incidente está bajo revisión interna.

“Estamos revisando internamente las circunstancias que se desarrollaron esta noche en 4th Street para asegurar que se siguieron las políticas y el protocolo”, publicó la institución.

We are internally reviewing the circumstances that developed this evening on 4th Street to ensure policy and protocol were followed.

— CMPD News (@CMPD) June 3, 2020