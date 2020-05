JLo participará en evento benéfico por Nueva York

Nueva York – Estados Unidos.- El próximo 11 de mayo se realizará un evento benéfico por Nueva York, estado fuertemente golpeado por la pandemia de Covid-19. Las Autoridades del estado y de la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo y Bill de Blasio, respectivamente, confirmaron la actividad e indicaron que la misma tiene como finalidad recaudar una importante suma de dinero para ayudar a los más afectados por la pandemia.

Entre los artistas que ya han confirmado su participación, se encuentra Jennifer López, Sting, Mariah Carey, Bon Jovi, y muchas otros.

El festival virtual estará presentado por la actriz Tina Fey. Personalidades como Robert de Niro, Jimmy Fallon o Jake Gyllenhaal también estarán presentes desde sus hogares, para al igual que “La Reina del Bronx”, ser sintonizados por millones de personas y lograr grandes aportes para esta importante causa.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el evento denominado “Rise up New York”, pero el trabajo para las celebridades será duro, la meta es recaudar fondos para más de 150 mil personas que han perdido sus empleos en la ciudad de Nueva York; el golpe del virus ha hecho que “la ciudad que nunca duerme” se convirtiera en el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos y ha mantenido a la gente confinada en sus hogares.

La prometida de Álex Rodríguez, JLo, no es primera vez que participa en un evento desde casa para luchar contra los golpes del coronavirus, semanas atrás participó en el “One World: Together at Home” que fue disfrutado por más de 270 millones de personas.