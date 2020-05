“Es un milagro”: Ryan Newman vuelve a la pistas tras accidente

Carolina del Sur – Estados Unidos.- El domingo 17 mayo vuelve la NASCAR en Darlington Raceway, Carolina del Sur, y será una carrera increíble para Ryan Newman después del horrible accidente que sufrió en febrero, del que no tiene recuerdos.

En Daytona, la última vez que Newman estuvo frente a un volante, lideraba la última vuelta de la carrera cuando se vio involucrado en un accidente que hizo que su vehículo girara y saliera disparado, dando vueltas varias veces.

El piloto de 42 años fue hospitalizado durante dos días con lesiones graves pero no mortales.

Sin embargo, en una conferencia virtual este jueves Newman dijo que no recuerda el accidente. En su memoria solo tiene el momento en el que pudo estar con sus hijas al salir del hospital.

“Me siento como un completo milagro andante”, dijo Newman previo a su vuelta a las pistas.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020