Una nueva estrella de Hollywood en homenaje póstumo

Los Ángeles, CA.- En un homenaje póstumo fue honrada la memoria del actor de Estados Unidos Ray Liotta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood donde estuvo presente su hija, Karsen Liotta.

Muy conmovida, Karsen en un discurso previo a la revelación de la estrella de Liotta precisó, «Era un actor único en su especie y el mejor amigo, hermano y padre que alguien pudiera tener (…). Todos merecen a un Ray en sus vidas».

Del mismo modo, Liotta aprovechó para leer una carta enviada por Martin Scorsese, reconocido director estadounidense, que no pudo hacer acto de presencia. Recordando que tanto Scorsese como Ray Liotta trabajaron juntos en «Goodfellas» en el año 1990.

De esta manera, el director Scorsese homenajeó al actor, «Siempre esperé volver a trabajar con Ray, al menos una vez más. Ahora estamos honrando su memoria. Ray Liotta fue realmente uno de los grandes, si alguien se merece una nueva estrella en el Paseo de la Fama es él».

Karsen Liotta gives a moving speech while accepting her late father, Ray Liotta's star on the Hollywood Walk Of Fame. ❤️ pic.twitter.com/LwlXTWmQ84

— Entertainment Tonight (@etnow) February 24, 2023