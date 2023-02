La progresiva enfermedad del actor Bruce Willis no tiene tratamiento

Los Ángeles, CA.- El famoso actor estadounidense que participó en películas como Die Hard, Pulp Fiction, Sin City, Doce Monos, El quinto elemento, Armageddon y El sexto sentido, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, de acuerdo con declaraciones de su familia.

En un comunicado publicado en The Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD) la familia del actor de Hollywood precisó, «Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado. Ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)».

Además, el texto acompañado con una foto de Bruce Willis sonriendo en la playa, prosiguió, «Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro».

Del mismo modo, la familia del actor de 67 años de edad esperan que el diagnóstico le diera más atención a la lucha contra la FTD. Aunque es muy importante resaltar que no hay tratamientos para esta enfermedad.

Thank you for sharing, @hollywoodhandle. We are grateful for the Willis family shining light on FTD and directing people to https://t.co/Xahsl6lany to learn more. #EveryFTDStoryCounts #SupportBruceWillisFTD #EndFTD https://t.co/NIKymxknWl

— The AFTD (@AFTDHope) February 17, 2023