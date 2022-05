Fallece el actor Ray Liotta

Santo Domingo, República Dominicana.- Ray Liotta, actor estadounidense de 67 años, fallece hoy en la capital de República Dominicana, por ahora se especula que su muerte pasó mientras dormía, aunque no está confirmado.

Ver más: Falleció Naomi Judd, leyenda de la música country

El actor Liotta estaba en República Dominicana filmando una película, por esto fue la Dirección General de Cine dominicana quien confirmó la información.

Según algunos medios locales, actor Ray Liotta fallece mientras se hospedaba en un hotel de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Estaba junto a su pareja Jacy Nittolo, quien al ser contactada «ha pedido privacidad».

Liotta leaves behind his daughter Karsen and his fiancé Jacy Nittolo pic.twitter.com/VbJLAhHn3o

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 26, 2022