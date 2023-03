Top 5 de mujeres latinas más influyentes: #EmbraceEquity

Charlotte, NC.- De cara al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el miércoles 8 de marzo, sería muy conveniente hacer una exclusiva lista del top 5 de las latinas más influyentes en la actualidad, pero es una selección referencial por lo que todas las mujeres son fundamentales en todas las sociedades.

Ver más: Eventos para homenajear a la mujer en NC

A continuación mostraremos a las mujeres de origen latino que destacan más por sus múltiples logros y aportes a la sociedad en distinto sectores. Sin embargo, entrando a este hashtag podrá celebrar en Twitter este bonito día.

La empresaria, diseñadora de moda y actriz venezolana, nacida en Caracas debe estar en esta lista por sus aportes a la moda. Además es un ejemplo por fundar su propia casa de moda en el año 1981. A sus 42 años incursionó en la moda internacional donde brincó al reconocimiento internacional.

Es una fotógrafa mexicana-estadounidense que registró con su cámara los momentos más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. De hecho, es considerada una de pocas latinas que se involucró en estas luchas durante 1950 y 1960.

Sin duda alguna la figura debe estar en la lista por su carrera como actriz iniciada desde la temprana edad de 10 años. Con el tiempo participó en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003) y Brain Zapped (2006). Entre la juventud es reconocida por estar en series de Disney Channel Hannah Montana.

Gains are made for #women worldwide, but there's more to do. Collectively, we can all challenge #genderstereotypes, call out #discrimination & draw attention to #bias. Let's #EmbraceEquity to create places & spaces where women thrive 👉🏽 https://t.co/yvAXmQnnxd #IWD2023 pic.twitter.com/pYMlugSYhl

— Women's Day (@womensday) March 7, 2023