¡Taste of Charlotte está de vuelta!

Charlotte, NC.- Taste of Charlotte, uno de los festivales gastronómicos más populares de la ciudad de Charlotte, está de vuelta este fin de semana.

El festival contempla la degustación de platos de diferentes restaurantes de la Ciudad Reina, mientras se disfruta de múltiples áreas y entretenimiento alrededor.

El evento se llevará a cabo los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de junio en Tryon St., en el corazón de Center City Charlotte.

Los visitantes podrán entrar al festival de manera gratuita.

SO. MUCH. FOOD. Plan your route now.

Food Lion Taste of Charlotte Festival

Tryon Street in Uptown

This Friday-Sundayhttps://t.co/y1DczhV6Vl pic.twitter.com/KeYNuCkMEh

— Taste of Charlotte Festival (@TasteCLT) June 5, 2023