Opción fin de semana: Las delicias del Taste of Charlotte

Charlotte, NC.- Las mejores muestras gastronómicas estarán disponibles en el Taste of Charlotte que este fin de semana abre sus puertas a los visitantes.

El evento es un festival de gastronomía que dura tres días y cuenta con presencia de los mejores restaurantes del área de Charlotte.

Los asistentes podrán degustar los platillos de sus preferencias mientras disfrutan de diversas actuaciones y actividades.

El Taste of Charlotte se llevará a cabo desde el viernes 30 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre en el Truist Field (324 South Mint St. Charlotte, 28202), sede el equipo de béisbol Charlotte Knights. El horario será de 11 am a 11 pm, menos el tercer día que culmina a las 4:30 pm.

1️⃣ week from today, we will take over Truist Field.

Food Lion Taste of Charlotte Festival

· Friday, September 30, 11 am to 11 pm

· Saturday, October 1, 11 am to 11 pm

· Sunday, October 2, 11 am to 4:30 pm

Admission is FREE

Visit https://t.co/3HI6M5aqXI for menu and info. pic.twitter.com/m6OsUMWRfg

— Taste of Charlotte Festival (@TasteCLT) September 23, 2022