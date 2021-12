Los Ángeles CA.- «Spider-Man: No Way Home», se ubicó en el tercer mejor estreno internacional de la historia, recopilando 600 millones de dólares solo en su primer fin de semana de su lanzamiento.

De esta manera, «Spider-Man» quedó por detrás de «Avengers: End Game» que recopiló 1.200 millones de dólares, y «Avengers: Infinity War» con 640.000 millones de dólares.

Por su parte, el mercado más importante para Hollywood; Estados Unidos, convirtió el estreno de «Spider-Man» en el segundo debut más taquillero de la historia del país. Según Sony, este estreno recogió 260 millones de dólares.

