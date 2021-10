Shannen Doherty ganó $ 6.3 millones en demanda contra State Farm

Los Ángeles, LA.- Shannen Doherty, la ex alumna de «Beverly Hills, 90210», de 50 años, recibió $ 6,346,000 en daños después de demandar a la compañía de seguros en febrero de 2019.

Doherty, demandó por no proporcionar la cobertura adecuada a su casa de Malibú, que se quemó en un incendio forestal en California en noviembre de 2018.

Asimismo, el pago multimillonario cubre daños a su hogar, propiedad personal, angustia emocional y honorarios de abogados.

Por su parte, el abogado de Shannen Doherty, dijo, «Agradecemos a los miembros del jurado por su cuidadosa consideración del caso de Shannen».

