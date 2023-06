Shakira y Ana Mena son noticia por sus nuevas canciones

Los Ángeles, CA.- En las últimas noticias del entretenimiento los nombres de Shakira y Ana Mena están envueltos en rumores sobre la similitud de sus próximos lanzamientos musicales, donde curiosamente, ambas tienen la misma temática.

Los rumores cuentan que la cantante colombiana de 46 años de edad, Shakira y la cantante española, de 26, tienen la misma temática para su próximo lanzamiento: ambas se transforman en sirenas.

Ver más: Shakira y Piqué ¿en disputa por nuevo videoclip, Acróstico?

Tanto Shakira con su canción Copa Vacía, como Ana Mena con su nueva música, Aquamarina, se muestran como sirenas. Por una parte, Shakira luce una larga cabellera rizada color rosa con la típica «cola» de sirena, para la producción que comparte con Manuel Turizo.

En el mismo orden de ideas, Ana Mena en su nuevo estreno, Aquamarina que realizó junto al rapero italiano, Gué, se deja ver en el video convertida en un sirena sentada en una piedra. Claramente, haciendo alusión a la clásica escena de la película «La Sirenita«.

Inmediatamente, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar con comentarios que aprueban y reprueban la temática. Algunos usuarios, llamaron a la colombiana «La Shakirenita».

You want thingamabobs? I got twenty… pic.twitter.com/APrD8224pl

— Shakira (@shakira) June 9, 2023