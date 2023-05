Shakira y Piqué ¿en disputa por nuevo videoclip, Acróstico?

Miami, FL.- La artista colombiana, Shakira vuelve a ser noticia en el mundo del entretenimiento tras publicar el videoclip de su último lanzamiento, Acróstico, que genera cierta controversia basada en si el exfutbolista español, Gerard Piqué, tenía conocimiento de la participación activa de sus hijos en el material musical.

Shakira en el video, Acróstico aparece acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha. Donde, sin lugar a dudas, los hijos de Shakira y Piqué mostraron sus dotes en el canto y frente al piano.

Sin embargo, de acuerdo con Lorena Vázquez, colaboradora del programa, «Y ahora Sonsoles» de Antena 3, Piqué desconocía la participación de sus hijos en el material audiovisual.

El nuevo videoclip, Acróstico de Shakira y sus hijos, ¿motivo de disputa con Piqué?

Según la reportera de Antena3, Lorena Vázquez, «Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira o de su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos».

Además, Vázquez añadió, «Lo que más me sorprende de todo esto, es que, si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz».

Dotes artístico de Milan y Sasha sorprenden en Acróstico

Como respuesta, la abogada de Shakira, Pilar Mané, «Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento». Asimismo aclaró que no hay disputa alguna entre la artista y el exfutbolista.

Finalmente la abogada de Shakira, «La situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal». A esto agregó la abogada, «Todo está arreglado, él va a visitar a los niños y todo funciona. Ahora ya pueden descansar».

Por su parte, Shakira declaró con respecto al nuevo lanzamiento, Acróstico, «La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá».

