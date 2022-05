Shakira regresa a NBC con prometedor programa

Los Ángeles, LA.- La cantante colombiana Shakira, regresa con Dancing With Myself de la cadena NBC a la televisión de EE. UU., en un nuevo concurso para los amantes del baile y fanáticos de la artista hispana, que regresa luego de seis años de ausencia, pero esta vez como parte del jurado y dueña.

El programa Dancing With Myself se estrenará el próximo 31 de mayo, y según la misma página web del programa, ya se agotaron las boletas para asistir como público al estreno del espectáculo.

Shakira será parte del jurado junto al cantante y actor Nick Jonas y la comediante, actriz y presentadora Niza Koshi.

Por medio de sus redes sociales, la cantante originaria de Barranquilla, Colombia precisó que el reality es suyo, y se trasmitirá a través de la cadena estadounidense NBC. Recordando que Shakira es una de las productoras Irwin Entertainment y Universal Television Alternative Studio.

Jimmy & @shakira face off in the Watch It Once TikTok Challenge. #FallonTonight pic.twitter.com/qBfMCiFSHl

— The Tonight Show (@FallonTonight) May 17, 2022