Rusia incluye a estrellas de Hollywood en su lista negra

Moscú, Rusia.- El Ministerio de Exteriores de Rusia sumó algunas estrellas de Hollywood a su lista negra de ciudadanos estadounidenses, la misma que impide la entrada a Rusia de estos actores, que además incluye figuras políticas y empresarios.

En un comunicado la diplomacia rusa advirtió, «Se impone la prohibición permanente al ingreso a Rusia a un nuevo grupo de miembros del Congreso de EE. UU., altos funcionarios, empresarios y expertos, así como representantes de la esfera de la cultura (25 personas)».

Además el Ministerio de Exteriores resaltó que esta medida es una respuesta a la acción de la administración Biden, «a las sanciones contra ciudadanos rusos constantemente ampliadas por la administración del presidente Joe Biden».

Por el momento en esta lista negra resaltan los actores de Hollywood, Sean Penn y Ben Stiller. Estos visitaron Kiev en el mes de abril y junio de 2022 respectivamente. Estando en Kiev, se reunieron con el presidente de Ucrania, Voldímir Zelenski.

En tierras ucranianas, ambos actores hicieron público y notorio su apoyo a Ucrania. Incluso, Seann Penn amenazó con destruir su estatuilla del Oscar, en el caso de que la Academia no le diera un espacio al presidente Zelenski.

