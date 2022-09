Lasso el 4° Jonas Brothers en el Arena CDMX

Ciudad de México, México.- El cantante, actor y compositor venezolano, Andrés Vicente Lasso Uslar fue el telonero de los Jonas Brothers que se presentaron por primera vez en la Arena CDMX, siendo una de las cinco presentaciones programadas en México como parte de su gira «The Remember This Tour».

Ver más: Mejor canción de reguetón de todos los tiempos, según Rolling Stone

De esta manera, Lasso de 34 años de edad, se convirtió en el «4° Jonas Brother» cuando con luces apagadas, entró para entretener a los espectadores. El cantante venezolano con residencia en México, terminó su presentación con su éxito «Ojos marrones».

Antes de Lasso como telonero en los Jonas Brothers también se presentó Sitting On Stacy, que presentó algunos de sus éxitos.

A las nueve y cuarenta de la noche, los Jonas Brothers aparecieron en el escenario con su sencillo Lovebug acompañado de pirotecnia y juego de luces. Saludaron a sus fanáticos tras 3 años de ausencia en México.

Lovebug

Only Human

Strangers

That’s Just the Way We Roll

Year 300

Lonely

Chains

Dancing Feet

Levels

Body Moves

Jealous

Cake By The Ocean

What A Man Gotta Do

Fly With Me

Cool

S.O.S.

Rollercoaster

When You Look Me in the Eyes

Burnin’ Up

Gotta Find You (Camp Rock)

Leave Before You Love Me