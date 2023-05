Regresa el clásico del cine «Indiana Jones»

Cannes, Francia.- El primer actor estadounidense Harrison Ford hizo acto de presencia en el Festival de Cannes para presenciar el estreno del esperado clásico «Indiana Jones and the Dial of Destiny», el jueves 18 de mayo, tras 15 años de su última interpretación del icónico personaje de esta película.

El actor danés Mads Mikkelsen protagonizará la nueva «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Además, Phoebe Waller-Bridge de la comedia dramática británica «Fleabag», también estará actuando en la quinta película «Indiana Jones», y la primera no dirigida por Steven Spielberg.

La convocatoria de celebridades y fanáticos asistieron en masa al bulevar Croisette para ver «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Entre las celebridades más importantes estuvieron: el director británico Steve McQueen, el actor Charlie Heaton y Raoni Metuktire, un jefe tribal indígena brasileño y ambientalista.

Regresa a la pantalla grande el clásico «Indiana Jones», al tiempo que Harrison Ford en Cannes es homenajeado por su trayectoria artística

Por su parte, Harrinson Ford de 80 años de edad estuvo notablemente emocionado recibió un premio honorífico por su amplia carrera cinematográfica. Ford, expresó al recibir el homenaje, «Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos, y yo vi mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida».

✨ Follow the Red Steps! INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY (INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE) by JAMES MANGOLD #Cannes2023 #OutOfCompetition #OfficialSelection https://t.co/10NEPCOWkO — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 18, 2023

Hay que recordar que en la quinta y última entrega, ambientada en 1969, Indiana Jones parte en busca de un dial. Esto le permitiría cambiar el tiempo. A esta aventura lo acompañó su ahijada, interpretada por Waller-Bridge, donde se enfrentó a Mikkelsen, un empleado de la NASA que es un ex nazi.

Finalmente, «Dial of Destiny» es la primera producción de «Indiana Jones» ejecutada por Walt Disney Co., quien compró los derechos de distribución de la franquicia a Paramount Pictures para el año 2013.

