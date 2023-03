Producciones latinas que brillaron en la edición 95 de los Oscar

Los Ángeles, CA.- La entrega de la 95 edición de los premios Oscar se celebró el domingo 12 de marzo, donde los directores y figuras latinas del cine brillaron con la nominación de «Argentina, 1985» de Santiago Mitre a mejor película internacional.

Hay que considerar que «Argentina, 1985», narra el episodio histórico de un juicio a las juntas militares tras la dictadura que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983. Por su lado, el director mexicano Guillermo del Toro, ganó el primer Oscar de la noche con la nominación a mejor película animada, «Pinocchio».

Por otro lado, la actriz cubana-estadounidense, Anda de Armas, estuvo nominada y muy elogiada por su representación de la leyenda Marilyn Monroe en la biografía «Rubia». El epicentro de la celebración se desarrolló en el Dolby Theatre en Hollywood.

Entre muchas novedades, la actriz y productora cinematográfica estadounidense Jamie Lee Curtis, recibió el primer Oscar de su carrera como mejor actriz de reparto por «Everything Everywhere All At Once» o «Todo en todas partes al mismo tiempo».

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO is only one of two non-Disney/Pixar films to win the Oscar for Best Animated Feature in the last 10 years. The other being SPIDER-VERSE. It’s also only the second stop-motion production ever to win the award after THE CURSE OF THE WERE-RABBIT. pic.twitter.com/w2UQkqq0L2

— Carlos Aguilar (@Carlos_Film) March 13, 2023