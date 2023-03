«Everything Everywhere» y Tom Cruise reciben homenaje

Beverly Hills, CA.- Los productores de Hollywood rindieron un homenaje a Tom Cruise aprovechando el espacio para entregarle su máximo honor cinematográfico a la aventura del multiverso «Everything Everywhere All at Once» en una de las principales ceremonias de entrega de premios, semanas previas a la entrega de los Oscar.

De este modo, el Producers Guild of America rindió homenaje a Tom Cruise dándole un premio a la trayectoria. Junto a esto, algunos oradores agradecieron al actor sus aportes por impulsar el negocio cinematográfico con «Top Gun: Maverick».

Ver más: Una nueva estrella de Hollywood en homenaje póstumo

Cruise de 60 años debutó con éxitos como «Risky Business», «Cocktail», «A Few Good Men» entre otras. Además, Cruise participó en la producción en películas como «Vanilla Sky», «The Last Samurai», y las películas «Mission: Impossible» y «Maverick»; esta última recaudó cerca de $1.500 millones en las taquillas de todo el mundo.

Tras el reconocimiento, Tom Cruise celebró la labor de los productores de cine y televisión que estaban presentes. Ante esto, Cruise precisó, «Sé lo que se necesita para hacer lo que haces».

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures goes to Everything Everywhere All At Once #PGAAwards2023 pic.twitter.com/fK6b3sZdWl

— Producers Guild of America (@producersguild) February 26, 2023