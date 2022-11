Peacock estrena su versión de «Viernes 13»

Los Ángeles, CA.- Peacock, la plataforma que ofrece servicio de streaming OTT estadounidense, estrenará la precuela de la famosa película, «Viernes 13» de acuerdo con el servicio de streaming en su cuenta oficial en Twitter.

Este filme «Viernes 13», de 1980 cuenta la historia de Jason, un niño que muere ahogado en el campamento Crystal Lake. Cuya muerte lleva a su madre a iniciar una guerra contra los organizadores con el propósito de hacer justicia.

Ver más: Para celebrar Halloween Miami abre Stranger Things Store

La nueva producción llamada «Crystal Lake», se estrenó en vísperas de Halloween, pese a que no trascendieron muchos más detalles con respecto a la producción. Sin embargo, se confirmó que asumirá un estilo de «precuela ampliada».

En este sentido, Bryan Fuller guionista de la serie, «Hannibal» es el encargado de escribir y producir ejecutivamente «Crystal Lake». Así pues, en declaraciones al medio Variety, precisó, «Descubrí ‘Viernes 13’ cuando tenía 10 años y desde entonces no he dejado de pensar en esta historia».

Peacock has given a straight-to-series order to a “Friday the 13th” prequel currently titled “Crystal Lake.” The show will be written by Bryan Fuller. https://t.co/BBP8zsaFpz pic.twitter.com/Mv1eDhxlKZ

— Variety (@Variety) October 31, 2022