Para celebrar Halloween Miami abre Stranger Things Store

Miami, FL.- En el marco de la celebración de Halloween, abre la Stranger Things Store un espacio especializado en la popular serie de Netflix en el Aventura Mall a unos 30 kilómetros de Miami, con música al estilo de Bee Gees de los cazafantasmas, caseteras y cámaras de fotos.

Una hora antes de la apertura se formó la cola para entrar a la tienda de Stranger Things Store, de los usuarios y fanáticos para comprar los regalos inspirados en una historia para todo público que se estrenó en 2016.

Para los jóvenes entrar a la tienda es como estar en Hawkings, un pueblo ficticio de Indiana donde se desarrolla toda la acción. La serie tiene como protagonistas a un grupo de amigos de un pueblo del Medio Este de Estados Unidos enmarcada con fenómenos paranormales y de científicos locos.

De esta manera los usuarios y fanáticos podrán sentirse parte del elenco de Stranger Things, llevándose golosinas retros, camisetas ochenteras, juegos y puzzles, discos entre otros.

