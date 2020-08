¡Parques caninos! Tu mejor amigo pasará una tarde encantadora

Charlotte – NC. Los parques para perros se han convertido en una de las actividades más populares de la última década. No solo brindan un área segura para que los perros se ejerciten y socialicen con otros perros, sino que también brindan un lugar para que los dueños de perros socialicen.

En los parques para perros de Mecklenburg County Park and Recreation la entrada es gratuita y están abiertos desde las 7:30 a.m. hasta el atardecer, los siete días de la semana. Acá te dejamos algunas opciones:

Frazier Park

1201 West Fourth Street Extension

1.3 acres, with sections for small and large dogs. There’s a public water supply for dogs.

Swaney Pointe K-9 Park

Ramsey Creek Park

18441 Nantz Road, Cornelius

4 acres, with sections for small and large dogs.

Barkingham Park

Reedy Creek Park

2900 Rocky River Road

4 acres

Los perros deben mantener las vacunas actualizadas (rabia con número de placa, DHLPP y Bordatella). No se permiten niños menores de 12 años en el parque para perros.