«Oppenheimer» de Christopher Nolan de cara a su estreno

Londres, Inglaterra.- El director de cine, guionista y productor británico-estadounidense Christopher Nolan, presentó su última producción «Oppenheimer«, un filme que presenta una lista de dilemas morales que orbita sobre el «padre» de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer.

Esta producción reta a la audiencia a «meterse en la mente» del judío Oppenheimer, que ubicó en un riesgo real al planeta. En este sentido, Nolan ha pretendido descifrar desde distintos ángulos.

En un encuentro virtual, Christopher Nolan explicó, «Lo que me atrajo (de la historia) fue la complejidad y las difíciles cuestiones que plantea». Hay que considerar que «Oppenheimer» se estrenará el 20 de julio tanto en Latinoamérica como en España.

La producción de Christopher Nolan con una duración de tres horas quiere mostrar un acercamiento al renombrado director del Laboratorio de Los Álamos durante la II Guerra Mundial, Christopher.

Hay que recordar que el científico judío fue un hombre brillante y despegado de su actualidad que estuvo lleno de conflictos y complejidades. De este modo, la película de Nolan no busca «enviar ningún mensaje específico».

Christopher Nolan: "I think there's always a wonderful place in the culture for the big screen. For #Oppenheimer, we wanted to put that story up on the biggest screen possible, bring people together and have them go through this man's extraordinary experiences." @OppenheimerFilm pic.twitter.com/sbYiH5c9dT

— Morning Joe (@Morning_Joe) July 18, 2023