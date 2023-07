Tridente de HBO que arrasó en las nominaciones de los Premios Emmy 2023

Los Ángeles, CA.- Las nominaciones a los Premios Emmy 2023 fueron dominadas por HBO con el tridente «Sucession», «The White Lotus» y «The Last of US» que recaudaron un total de 74 menciones, a pesar de que el evento fue manchado por el panorama de huelga de guionistas.

Inicialmente, «Succession» lideró las nominaciones al Emmy en su cuarta y última temporada con 27 menciones. Por ejemplo, la producción de HBO incluyó tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

Por su lado, «The White Lotus» por ejemplo obtuvo cinco nominaciones a la mejor actriz de reparto en un drama, donde resaltaron Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza. Además contó con cuatro menciones más a mejor actor de reparto.

Lista de nominados a los Premios Emmy 2023

Asimismo, la popular Bella Ramsey y el hispano y carismático Pedro Pascal, protagonistas de «The Last of US», obtuvieron cada uno nominaciones por sus interpretaciones. Ciertamente, las críticas positivas de la adaptación de juego de video, «The Last of US» fueron increíbles, tanto como para estar a la expectativas de una segunda temporada.

Nominados a mejor serie de drama en los Emmy 2023

«Andor»

«Better Call Saul»

«The Crown»

«The Last of Us»

«Succession»

«The White Lotus»

«Yellowjackets»

Las nominaciones a mejor serie de comedia en los Premios Emmy

«Abbott Elementary»

«Barry»

«The Bear»

«Jury Duty»

«The Marvelous Mrs. Maisel»

«Only Murders in the Building»

«Ted Lasso»

«Wednesday»

Nominaciones a mejor actor de serie dramática

Jeremy Strong, «Succession»

Bob Odenkirk, «Better Call Saul»

Kieran Culkin, «Succession»

Pedro Pascal, «The Last of Us»

Brian Cox, «Succession»

Jeff Bridges, «The Old Man»

En otro orden de ideas y más relacionado con lo que pasa fuera del escenario, existe la posibilidad de que los actores se unan a la huelga de guionistas de cine y televisión. De concretarse este escenario sería la primera vez desde 1960 que los dos sindicatos de Hollywood se unen en una huelga.

Esto traerá como consecuencia la frecuencia de los próximos proyectos, donde decaerán las entrevistas promocionales y apariciones de actores en respaldo a las producciones.

