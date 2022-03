Opción fin de semana: «Paws in the Park», un evento para perros

Charlotte, NC.- Este fin de semana será para dedicarlo a los consentidos de los hogares, los perros. El popular evento «Paws in the Park», organizado por Charlotte Black Dogs, será un momento especial de diversión para los caninos del área de Queen City.

El evento familiar y gratuito es uno de los más grandes relacionado con perros en Carolina del Norte. Es apoyado por Pinevile Parks and Recreation.

«Paws in the Park” se celebrará el sábado 2 de abril de 10 am a 3 pm en Pineville Lake Park, ubicado en 1000 Johnston Drive, Pineville, NC 28134.

El evento anual, según el sitio web de Charlotte Black Dogs, presenta grupos de rescate de perros y refugios con perros disponibles para adopción, camiones de comida, vendedores de arte/artesanías y negocios, demostraciones, área de juegos para niños, concursos de perros y más entretenimiento.

«Paws in the Park», un evento para perros

Ese día habrá al menos 15 grupos de rescate de perros/refugios de animales con artículos para recaudar fondos y perros disponibles para adopción.

Quienes deseen asistir deben tomar en cuenta que el estacionamiento de Pineville Lake Park estará reservado para vendedores y estacionamiento accesible para personas con discapacidad.

Entre los concursos que habrá en «Paws in the Park» se encuentran:

Perro más pequeño (1 año en adelante)

Perro más grande (medido alrededor de la cintura)

Mejor truco de perro

Mujer mejor vestida

Hombre mejor vestido

Mejor grupo temático (máximo de 5 perros por grupo)

Para inscribir a su perro en alguno de los concursos es necesario registrarse antes de las 11:30 am en la carpa de bienvenida que se encuentra cerca de la entrada principal. Solo será permitida la participación en una categoría.

Charlotte Black Dogs es una organización que trabaja para promover la concienciación y la educación sobre el síndrome del perro negro. Esta condición describe la dificultad que enfrentan en los refugios los perros negros quienes tienen menos probabilidades de ser adoptados y en consecuencia aumenta la posibilidad de que sean sacrificados.

Más detalles

Evento: «Paws in the Park»

«Paws in the Park» Día: Sábado 2 de abril

Sábado 2 de abril Lugar: Pineville Lake Park

Pineville Lake Park Dirección: 1000 Johnston Drive, Pineville, NC 28134

1000 Johnston Drive, Pineville, NC 28134 Sitio web: www.charlotteblackdogs.com

