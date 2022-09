¡Block Party! Charlotte FC celebra la herencia hispana

Charlotte, NC.- Charlotte FC celebra la herencia hispana con una Block Party en la futura sede y centro de entrenamiento del club.

El evento gratuito se llevará a cabo en el marco del Mes de la Herencia Hispana el miércoles 28 de septiembre en 8600 McAlpine Park Drive. El horario será de 6:30 pm a 9 pm.

“¡Disfruta de una noche de festejos, música, comida y fútbol!”, invita el club que jugará su próximo partido en el Bank of America Stadium el sábado 1 de octubre ante Philadelphia Union.

Para asistir al Block Party se debe reclamar un boleto gratis ingresando AQUÍ. El evento es acto para todas las edades.

“To have something like we have in our countries every weekend that we can go watch. It's changing the culture for sure.”

Supporters Express "Pride" in Charlotte FC Bringing Hispanic Community Together | https://t.co/QzQrgAlkEZ pic.twitter.com/K5LrvO9BRn

— Caleb Adams (@itscalebadams) September 26, 2022