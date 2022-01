Opción fin de semana: La ciencia detrás de la salud mental

Charlotte, NC.- La ciencia detrás de la salud mental es una exposición fascinante que abre sus puertas este fin de semana en Charlotte, cuyo objetivo es dar una mirada y aprender sobre nuestros sentimientos y cómo experimentamos el mundo que nos rodea.

Discovery Place, en Alianza con Atrium Health, presenta la exposición Mental Health: Mind Matters. A partir del 29 de enero, en su sede en N Tryon, los visitantes tendrán una oportunidad para explorar el estigma de la enfermedad mental.

“Mental Health: Mind Matters brinda un espacio seguro para mantener conversaciones importantes que nos impactan tanto a nivel personal como comunitario”, señala el museo en un comunicado.

Ver más: Opción fin de semana: En la naturaleza con los búhos

Discovery Place es una organización sin fines de lucro y un centro para la educación y exploración científica en las Carolinas. Tiene cuatro experiencias museísticas distintas que atienden a más de 750.000 personas al año a través de visitas, programas educativos interactivos e iniciativas de alcance comunitario.

En Charlotte la exposición busca romper los tabúes y deja claro que la enfermedad mental es común; le puede pasar a cualquiera, y es tratable.

Explore the science of mental health with our newest special exhibition, presented in Charlotte by @AtriumHealth . Look inside ➡️ https://t.co/bYMbDrEzY8 #MindMatters #mentalhealthmatters pic.twitter.com/K9udXpiaEs

OPENING SOON! 🗓️ Mental Health: MIND MATTERS opens Saturday, Jan. 29 at @discoveryplace .

La exposición estará abierta desde el sábado 29 de enero hasta el 28 de febrero. Los horarios varían. Los boletos puedes obtenerlos ingresando AQUÍ.

Si deseas asistir los organizadores ofrecen ciertas experiencias para entender la ciencia detrás de la salud mental. Entre estas destacan:

Ver más: Opción fin de semana: Visite el North Carolina Transportation Museum

OPENING JANUARY 29: Our newest exhibition Mental Health: MIND MATTERS explores the science of #mentalhealth.

Presented in Charlotte by @AtriumHealth, MIND MATTERS aims to provide mental health awareness, education and a safe space for conversations. ➡️https://t.co/bYMbDrEzY8 pic.twitter.com/aMUXGQoKob

— Discovery Place Science (@discoveryplace) January 18, 2022