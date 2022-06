Museo Latino abre sus puerta con exposición hispana

Washington, DC.- El Museo Nacional del Latino Estadounidense se inaugura con una exposición hispana y pasa a ocupar un espacio, temporal, en el National Museum of American History con la Galería Latina de la Familia Molina, mientras pasa la década para que su edificio propio pueda alojar al museo.

Asimismo, el Museo Nacional del Latino Estadounidense abrirá al público a partir de este sábado con una exposición titulada, «¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos».

Esta exposición describe la historia de miles de años, desde los primeros pobladores indígenas recorriendo todas las contribuciones de los latinos a la sociedad contemporánea de Estados Unidos.

Eduardo Díaz, subdirector del Museo del Latino Estadounidense, en el acto de presentación de la exposición, dijo que se trata de, «una obra de amor». Además, recordó el duro trabajo que supuso preparar la Galería Molina para la apertura durante los últimos siete años.

We are thrilled to welcome you to our first gallery this Saturday, 06/18! Learn how our exhibits at the Molina Family Latino Gallery will present bilingual stories for multigenerational and cross-cultural audiences featuring multimedia, physical objects, and first-person voices. pic.twitter.com/Me01B1Lx1H

— National Museum of the American Latino (@USLatinoMuseum) June 14, 2022