Murió el actor neoyorquino, Alan Arkin

Los Ángeles, CA.- El destacado actor estadounidense, Alan Arkin murió a los 89 años de edad, en su casa en Carlsbad, California de acuerdo con Variety, quien será recordado por interpretar papeles que van desde los cómicos hasta los dramáticos.

El también ganador del Oscar por encarnar a un abuelo consumidor de heroína en «Little Miss Sunshine» en 2006, fue nominado a un premio de la Academia cuatro veces. También ganó un Tony, siendo las máximas condecoraciones en Broadway.

Ver más: Hallan restos humanos que se especulan son del actor Julian Sands

Para el año 1963, el neoyorquino interpretó su primer papel importante en una producción que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. En esta comedia, Alan Arkin hizo de un marinero soviético en plena Guerra Fría de 1966, «¡Vienen los rusos! ¡Vienen los rusos!».

Murió el actor estadounidense Alan Arkin, ganador de un Oscar, a los 89 años

Tras confirmarse la muerte del importante actor, sus hijos escribieron un comunicado en conjunto, «Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente».

a los 89 años ha muerto Alan Arkin. QEPD

Un genio pic.twitter.com/otsoXH0Zgc — Pedro Ferroso (@rodoper) June 30, 2023

Arkin tenía tres hijos llamados Adam, Matthew y Anthony. Pese a que nació en Brooklyn, Nueva York, su familia se mudó a Los Ángeles cuando él tenía 11 años. Su padre, que era escritor y pintor, perdió su trabajo como maestro luego de ser acusado de ser comunista. Este hecho pasó en medio del episodio «Miedo Rojo» en la década de 1950.

Ver más: Madonna suspende su gira «Celebration» por salud

En el 2007, en declaraciones al The New York Times, Arkin mostrando sus bíceps precisó, «Es el mejor rechazo que he recibido en mi vida: pensaron que era demasiado viril». Haciendo referencia al rechazo inicial que recibió por el papel que después lo haría acreedor del Oscar, como mejor actor de reparto, en «Little Miss Sunshine».

Video: Suicidios persiguen a Peso Pluma