Muere actor de Harry Potter en Escocia

Falkirk, Escocia.- El actor escocés de las películas de Harry Potter, Robbie Coltrane, falleció este viernes a la edad de 72 años, en un hospital cerca de Falkirk, Escocia, según confirmó en un comunicado su agente Belinda Wright.

La agente del actor de Harry Potter describió a Coltrane como un «talento único». Además añadió su papel como Rubeus Hagrid, «trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo».

En este sentido, Wright declaró, «Lo recordaré como un cliente leal y permanente. Además de ser un actor maravilloso, era muy inteligente, brillantemente ingenioso, y después de 40 años de orgullo por ser su agente, lo extrañaré».

A esto hay que agregar que este actor escocés también participó en los filmes de James Bond Goldeneye y The World Is Not Enough. La iniciativa en los homenajes la tomó la autora de Harry Potter, JK Rowling, quien describió a Coltrane como un «talento increíble».

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/CCofb6BMo6

— Wizarding World (@wizardingworld) October 14, 2022