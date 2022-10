Curiosidades del doodle dedicado a Tito Puente

Charlotte, NC.- Hoy Google le dedicó un doodle a Tito Puente, famoso y reconocido músico de origen puertorriqueño nacido en Harlem, Nueva York, que fue reconocido en los primeros Grammy Latinos y es poseedor de una calle con su nombre en su barrio de nacimiento, Harlem.

Este artista nació el 20 de abril de 1923 y desde muy temprano demostró su talento musical en la orquesta Happy Boys y Machito’s Orchestra de Federico Pagani. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la Marina por lo que frenó su carrera musical.

Tras su llegada de su servicio militar, Tito Puentes fue sumándose más fama siendo reconocido por su polivalencia musical. Sin embargo, se hizo especialista en los timbales lo que le permitió tocar Jazz, Mambo, Boogaloo, Pachanga y Salsa.

Posteriormente, armó su propia banda: Orquesta Tito Puente. Su fama e influencia era tal que para el año 1969 le fueron entregadas las llaves de Nueva York. Así fue y es la importancia de Tito Puentes en la música latina en Estados Unidos, Latinoamérica, El Caribe y el mundo.

