Miami Seaquarium liberará a la orca Lolita tras 50 años en cautiverio

Miami, FL.- El Miami Seaquarium llegó a un «acuerdo vinculante” con la organización sin fines de lucro Friends of Lolita para liberar a la orca luego de más de 50 años en cautiverio, que recientemente la habían retirado de las actuaciones.

La liberación de la orca de aproximadamente 2.268 kg (5.000 libras) se realizará en un hábitat oceánico en el noroeste del Pacífico para el 2025.

Ver más: Instan al Congreso a aprobar leyes para conservación ambiental

La orca Lolita fue capturada en 1970 en una cala frente a la ciudad de Seattle. También es llamada Toki, por ser una abreviatura del nombre nativo americano de la ballena, Tokitae. Según el Miami Herald el plan de regresar Lolita al océano requiere aprobación federal.

Claro está que el proceso de regresar a la orca Lolita a sus hábitat original necesitó de años. Comenzando con la transferencia de la propiedad del acuario a The Dolphin Co. Así lo precisó Daniella Levine Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade.

We are proud to share that the @MiamiSeaquarium has entered into a formal and binding agreement with Friends of Lolita to change Lolita’s future. pic.twitter.com/oWWvbIgkFK

— The Dolphin Company (@TheDolphinCo_) March 30, 2023