Perros desfilan en la Semana de la Moda en Nueva York

Nueva York, NY.- Durante la Semana de Moda de Nueva York los perros se robaron las miradas en el desfile inaugural CatWalk FurBaby de Elysian Impact, este 10 de febrero, en una celebración que atrae a diseñadores, modelos y animales de rescate.

Este evento entre otras cosas tiene el objetivo de recaudar fondos para organizaciones de bienestar animal. Además, en una pasarela de diez modelos modelaron prendas de artistas como: Nicole Miller, Victor de Souza, Brook Wilder.

Sin embargo, los perros también modelaron por la pasarela del CatWalk FurBaby de Elysian Impact.

Por su parte, la Dra. Christina Rahm, directora ejecutiva de DRC Ventures, patrocinadora principal del evento, tiene tres perros y un gato declaró. Además administra varias marcas de moda, donde se incluye una línea de alta costura de lujo para mascotas y humanos.

The inaugural CatWalk FurBaby fashion show at New York Fashion Week saw dogs hit the catwalk in designer clothes https://t.co/bAeKvYjUlG #NYFW pic.twitter.com/7w8hbBMOa4

— Reuters (@Reuters) February 11, 2023