Spike obtiene el Guinness World Records como el perro vivo más longevo

Camden, OH.- Un pequeño chihuahua llamado Spike, es el perro vivo más longevo del mundo, que de acuerdo con la confirmación del Guinness World Records, cuenta con 23 años y 43 días -hasta el 7 de diciembre de 2022-.

La estrella canina Spike solo mide 22.86 cm y tiene un peso de 5.85 kg. La historia de Spike con su dueña, Rita Kimball inicia en el estacionamiento de un supermercado de Camden, Ohio.

Kimball se percató de que el pequeño chihuahua había sido abandonado en aquel estacionamiento. Para este momento, Spike ya contaba con 10 años de edad y Rita recuerda aquel momento, «Le habían afeitado la espalda, tenía manchas de sangre alrededor del cuello de una cadena o una cuerda, y tenía un aspecto bastante dejado».

En ese momento Rita nunca imaginaría que este abandonado Chihuahua la acompañaría por otros 13 años; sin mencionar, que se convertiría en el perro vivo más longevo del mundo.

This little chihuahua mix is officially the oldest dog alive 🐶https://t.co/PD0Jem46Ia

— Guinness World Records (@GWR) January 19, 2023