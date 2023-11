Llegó el Árbol de Navidad a The White House

Washington, DC.- The White House inició la llegada de la Navidad 2023, y la primera dama, Jill Biden de 72 años de edad, fue la encargada de recibir el Árbol Navideño, de 5.5 metros de alto, que fue cuidado por los hermanos Amber Scooty y Alex Church, ganadores del concurso anual de la National Christmas Tree Association, en Fleetwood, Carolina del Norte.

Como es habitual, el árbol llegó en un carro de madera pintado de verde, decorado con lazos rojos y tirado por una pareja de caballos. Pronto será adornado con guirnaldas, bolas de colores, espumillones y luces.

Sin embargo, la llegada del Árbol de Navidad a La Casa Blanca no es la única celebración de las últimas horas. El cumpleaños del presidente Biden, celebró su cumpleaños 81 dando el tradicional indulto al Pavo de Acción de Gracias o Thanksgiving.

Para Estados Unidos el feriado por el Día de Acción de Gracias es una fecha muy importante. Thanksgiving se celebra cada tercer jueves de cada noviembre, que para este 2023 caerá el jueves 23.

The holidays have arrived at the White House!🎄 pic.twitter.com/Uv6KhUvKAX

De este modo se conmemorará la hermandad entre los colonos británicos y los nativos estadounidenses.

Liberty and Bell had free range of the White House this week. pic.twitter.com/cQy7MYq4H6

— President Biden (@POTUS) November 20, 2023